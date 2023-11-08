Путин утвердил меры по обмену замороженных активов россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ об обмене части заблокированных в российском государстве средств иностранных инвесторов на замороженные активы граждан РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Российские власти предлагают начать обменивать заблокированные активы на средства, которые скапливаются у иностранцев на счетах типа «С».

ТАСС со ссылкой на Центробанк сообщает, что сначала создадут условия для разблокировки средств в первую очередь розничных российских инвесторов. Зарубежным инвесторам позволят приобрести у граждан России заблокированные иностранные бумаги за счет средств со счетов типа «С».

8 ноября стало известно, что страны G7 не будут возвращать РФ ее активы, которые были заморожены после 24 февраля прошлого года, пока Москва не согласится выплачивать компенсации Украине.

До этого международный депозитарий Euroclear за девять месяцев 2023 года получил около €3 млрд процентных доходов от российских активов, замороженных из-за санкций.

17 октября руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявлял, что недружественные страны могут получить зеркальный ответ на использование доходов, полученных от инвестирования «замороженных» российских активов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.