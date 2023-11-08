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Путин разрешил Gazprom International приобрести 100% акций «Газпром зарубежнефтегаз»

«Газпром интернэшнл лимитед» разрешили получить акции «Газпром зарубежнефтегаз»

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Anton Vaganov/Reuters

Президент РФ Владимир Путин разрешил компании Gazprom International приобрести 100% акций «Газпром зарубежнефтегаз. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Своим указом Путин разрешил получение «Газпром интернэшнл лимитед» 100% обыкновенных акций акционерного общества «Газпром зарубежнефтегаз».

«Газпром интернэшнл лимитед» — дочерняя компания «Газпрома», она занимает поиском и добычей ископаемого топлива на территориях дружественных России стран. Ключевыми являются проекты в Узбекистане, Вьетнаме, Алжире, Ливии, Боливии.

До этого стало известно, что «Газпром» выступил с инициативой проиндексировать тарифы газораспределительных организаций на транспортировку газа уже с 1 декабря 2023 года, а не с 1 июля 2024-го. Как заявил глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов, из-за большого объема ввода новых газовых сетей в рамках программы газификации требуется значительный дополнительный рост тарифов. Густов попросил ФАС рассмотреть возможность повышения тарифов для газораспределительных организаций уже с декабря 2023 года.

Ранее «Газпром» сообщил о планах увеличить поставки газа Венгрии зимой 2023 года.

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