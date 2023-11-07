В Совфеде сообщили о планах рассмотреть бюджет на три года

Совет Федерации 22 ноября на заседании планирует рассмотреть проект федерального бюджета на 2024-2026 годы. Об этом РИА Новости заявил глава бюджетного комитета СФ, сенатор Анатолий Артамонов.

«Планируем рассмотреть закон о федеральном бюджете на заседании Совфеда 22 ноября», — сообщил Артамонов.

Сенатор добавил, что 20 ноября проект федерального бюджета будет обсуждаться предварительно. Сенаторы ожидают, что обсуждение документа пройдет вместе с министром финансов России Антоном Силуановым.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин назвал российский бюджет сбалансированным и надежным, отвечая на вопрос одного из молодых ученых в Королеве о секвестировании федеральной космической программы.

По его словам, в федеральной космической программе происходит определенное ужимание отдельных статей бюджета. Российский президент добавил, что многое зависит от готовности отдельных отраслей российской экономики к освоению сегментов своей работы.

Ранее в проекте бюджета РФ резко упали расходы на социалку и экономику.