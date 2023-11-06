В Минпромторге рассказали о новом самолете Ил-96-400М

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что новый самолет Ил-96-400М предназначен для государственных и грузовых авиаперевозок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сначала мы, во-первых, оставим данный опытный образец в виде летающей лаборатории для того, чтобы при формировании программы по тяжёлому широкофюзеляжному самолёту понимать, на каком этапе мы могли бы использовать данный тип самолёта, в первую очередь, для государственных специальных перевозок, потому, что сегодня используется ИЛ-96-300», — сказал Мантуров.

Ранее компания «Туполев» запатентовала гиперзвуковой самолет с двумя турбореактивными двигателями. Один двигатель в качестве топлива применяет авиационный керосин, другой — «криогенное топливо». Борт отнесли к нескольким категориям. В их числе: «Сверхзвуковые самолеты» и «Космические транспортные корабли многократного применения».

В начале ноября блогер и военный эксперт Юрий Подоляк объяснил значение создания широкофюзеляжного лайнера из российских комплектующих. По его словам, новость о том, что в свой первый полет поднялся полностью российский широкофюзеляжный лайнер Ил-96-400М, в котором абсолютно все комплектующие производства РФ, навела его на мысль: «а ведь подавляющее большинство граждан России даже не поняли смысла произошедшего».

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.