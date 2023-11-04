Министр финансов ⁠Силуанов дал прогноз по курсу рубля

Сделать колебания курса доллара предсказуемыми для россиян и бизнеса является одной из задача для властей, заявил министр финансов Антон Силуанов во время выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия». Об этом сообщает ТАСС.

«Я всегда говорю, может быть, кому-то не нравится, — сделать так, чтобы эти колебания были предсказуемы для людей, для предпринимателей, которые торгуют с внешним миром. Это все влияет на бизнес, на цены, все это, в конечном счете, влияет и на заработную плату», — сказал он.

Также Антон Силуанов заявил, что рост экономики Российской Федерации по итогам 2023 года может составить почти 3%. В 2022 году, по словам министра финансов, это значение составило около 2%.

26 октября российский министр финансов сообщал, что объем расходов бюджета РФ за следующие пять лет вырастет вдвое.

Ранее правительство спрогнозировало снижение объемов нефтедобычи в России.