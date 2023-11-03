Путин допустил рост ВВП России по итогам года вплоть до 3%

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что допускает рост валового внутреннего продукта (ВВП) России по итогам года вплоть до 3%, отметив, что в то же время в странах Евросоюза произойдет падение показателя. Его слова передает РИА Новости.

«Рост ВВП будет 2,8–2,9%, а то и 3%. А в ведущих экономиках Европы — минус», — сказал глава государства.

По его словам, в ЕС из-за этого возникают настоящие трудности, но в России этому не радуются, а просто констатируют факт.

Российский лидер отметил, что чем сильнее будет государство , тем меньше у остальных недружественных стран будет желания исключать его из каких-либо организаций.

«Ну, вот поисключали нас, <...> от наших энергоносителей отказались. И что, какой результат?» — риторически задался вопросом президент.

В рамках форума «Сообщество», который проводится в Музее Победы в Москве, российский президент Владимир Путин встретился с членами Общественной палаты восьмого созыва. В этом году туда вошли представители новых регионов России. Президент выслушает предложения и идеи участников для развития социальной сферы и выскажет свое мнение. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин рассказал, что было ключевым для народа России на всех переломных этапах.