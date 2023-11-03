Цена на нефть может превысить 100 долларов

Цены на нефть могут достичь трехзначного числа в случае дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что, если ближневосточные страны — производители нефти будут прямо вовлечены в конфликт, цены на нефть могут значительно возрасти. Однако, по его словам, члены МЭА готовы к действиям и могут выпустить на рынок нефть из своих запасов для снижения цен.

Бирол также отметил, что страны, входящие в МЭА, за последние десятилетия снизили свою зависимость от поставок нефти с Ближнего Востока благодаря распространению атомных электростанций и использованию возобновляемых источников энергии. Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.