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На СБП Бирже приостановлены торги иностранными акциями

На СБП Бирже приостановлены торги иностранными акциями после новостей о санкциях

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Depositphotos

На СПБ Бирже» временно прекращены торги иностранными акциями. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, «СПБ Биржа» является единственной площадкой в стране для торговли иностранными ценными бумагами. При этом до приостановки торгов сделки с иностранными акциями на торговой площадке не проводились в приложениях брокеров.

Ранее минфин США расширил санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали около 40 физлиц и десятки юрлиц.

В черный список включены банки Абсолют Банк, ХКФ Банк, Почта Банк, ВБРР и Русский Стандарт. Кроме того, власти США включили в SDN-список «СПБ Биржу», ООО «Арктик СПГ 2», АФК «Система». Внесение в SDN-список фактически означает блокировку связи с долларовой системой и США, а именно запрет на сотрудничество и активы. Карты Unionрay попавшего под санкции «Русского стандарта» перестанут работать за рубежом с 3 ноября, сообщает поддержка банка.

По состоянию на 17:16 мск бумаги СПБ Биржи упали после новости о включении в SDN лист на 4,18% до ₽153,6. На 17:45 мск акции продолжили снижение до 11% упав ниже ₽144 за бумагу. Акции АФК Системы упали на 2,09%, до ₽16,54.

Ранее Авен и Фридман признали свою ошибку.

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