Стали известны потери украинской экономики от агроэкспорта

Украинская экономика лишилась $3 млрд доходов от сельскохозяйственного экспорта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию Национального банка Украины.

Отмечается, что с начала спецоперации РФ на Украине за границей остались около $3 млрд доходов от агроэкспорта. Источник Bloomberg сообщил, что это составляет 70–75% от общей суммы того, что трейдеры из различных отраслей экономики хранят за пределами Украины. Это связано со сложностями, которые компании испытывают при выплате валютной выручки. Также Украина ужесточила правила возврата выручки.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный отметил, что задержка валютной выручки за границей оказывает давление на экономику страны.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что кабмин Украины хочет ужесточить контроль над экспортом зерна. В настоящее время Киев рассматривает возможность введения более жесткого контроля над поставщиками зерна. Главной целью властей является увеличение прибыли страны.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.