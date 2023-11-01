Авен назвал миллиардные инвестиции в страны Запада ошибкой

Cовладелец Альфа-банка Петр Авен заявил, что миллиардные инвестиции в страны Запада являлись ошибкой. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что об этом Авен заявил во время допроса в аэропорту Лондона в июле прошлого года, откуда он уезжал в Прибалтику. Сотрудники правоохранительных органов спросили Авена, зачем он и его партнеры инвестировали миллиарды в западные страны и зарегистрировали главный офис в Лондоне.

«По ошибке!» — сказал Авен.

По словам второго совладельца банка Михаила Фридмана, вложение денег в Великобританию также выглядит колоссальной ошибкой.

30 октября стало известно, что французская полиция задержала совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева по подозрению в отмывании денег. По данным издания, Кузьмичева задержали 30 октября. В его доме в Париже и на вилле в Сан-Тропе были проведены обыски.

11 августа США внесли основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана и совладельца кредитной организации Петра Авена в санкционные списки.

Ранее миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.