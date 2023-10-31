Red Wings запустит рейсы из Пулково в аэропорты Грузии

Авиакомпания Red Wings собирается запустить рейсы из питерского аэропорта Пулково в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

«Впервые из Санкт-Петербурга открывается прямой рейс в Кутаиси. Первым с 2019 года станет рейс из аэропорта Пулково в Тбилиси. Перелеты будет выполнять авиакомпания Red Wings», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings не планирует останавливать полеты в Израиль на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Там добавили, что в настоящее время авиакомпания выполняет программу полетов в полном объеме, в соответствии с регулярным расписанием.

14 октября сообщалось, что авиакомпании «Азимут», Red Wings и израильская El Al перевезли между Россией и Израилем уже более 3 тыс. пассажиров.

13 октября посольство РФ посоветовало россиянам улетать самостоятельно. С начала войны Израиля и ХАМАС 12 россиян числятся пропавшими без вести. Есть также граждане России, которые постоянно живут на севере региона, регулярно подвергающемся ответным бомбардировкам ЦАХАЛ. Информации об их состоянии нет.

Ранее сообщалось, что россияне не отказываются от отдыха в Египте из-за ситуации на Ближнем Востоке.