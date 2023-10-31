Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс юаня на Московской бирже опустился до 12,50 рубля

Курс юаня на Московской бирже опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля

close
100%
Global Look Press

Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами «завтра» на 11:23 по московскому времени снижался на 14 копеек, до 12,5 рубля.

Курс доллара в то же время падал на 1,06 рубля, до 91,80 рубля, евро – на 1,07 рубля, до 97,57 рубля.

31 октября курс доллара на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые со 2 августа 2023 года.

В конце октября финансист Александр Лосев заявлял, что в ближайшее время россиян ждет снижение курса доллара на фоне указа президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки. Он отмечал, что дальнейший прогноз зависит от динамики торгового и платежного баланса страны. До этого аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявлял, что покупка долларов на фоне укрепления курса рубля может быть преждевременной.

Ранее инвестстратег объяснил резкое укрепление курса рубля после решения ЦБ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий