Курс юаня на Московской бирже опустился до 12,50 рубля

Курс юаня опустился до 12,50 рубля впервые с 11 июля текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами «завтра» на 11:23 по московскому времени снижался на 14 копеек, до 12,5 рубля.

Курс доллара в то же время падал на 1,06 рубля, до 91,80 рубля, евро – на 1,07 рубля, до 97,57 рубля.

31 октября курс доллара на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые со 2 августа 2023 года.

В конце октября финансист Александр Лосев заявлял, что в ближайшее время россиян ждет снижение курса доллара на фоне указа президента России Владимира Путина о продаже валютной выручки. Он отмечал, что дальнейший прогноз зависит от динамики торгового и платежного баланса страны. До этого аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявлял, что покупка долларов на фоне укрепления курса рубля может быть преждевременной.

Ранее инвестстратег объяснил резкое укрепление курса рубля после решения ЦБ.