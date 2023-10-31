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В Крымском парламенте раскрыли, куда пойдут деньги с продажи квартиры Зеленских

В Госсовете Крыма заявили, что деньги с продажи квартиры Зеленских пойдут на СВО

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Макс Ветров/РИА Новости

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что деньги с продажи квартиры президента Украины Владимира Зеленского пойдут на поддержку участников спецоперации, сообщает ТАСС.

«Было два претендента на покупку квартиры Зеленских, и цена со стартовой в 24 млн рублей выросла до 44 млн рублей <...> Возможно, что-то приобретем для нужд фронта», — заявил Константинов.

Он пояснил, что большая часть суммы пойдет на помощь участникам спецоперации и их семьям.

Спикер крымского парламента отметил, что от жителей региона поступают звонки с благодарностью за решение лишить Зеленского и его супругу жилья в Крыму.

До этого крымскую квартиру Зеленских продали на аукционе за 44,3 миллиона рублей.

11 октября в министерстве имущественных и земельных отношений Крыма сообщили, что квартира Зеленских, расположенная в Ливадии, выставлена на продажу. Ее оценили в 24,6 млн рублей.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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