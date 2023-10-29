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На Украине предупредили о прекращении транзита российского газа в Европу в 2024 году

«Нафтогаз» не намерен продлевать договор о транзите газа из России

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РИА «Новости»

Украина не станет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце будущего года, предупредил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита», — подчеркнул глава украинской компании.

По словам Чернышова, как соглашение прекратит свое действие, транзит газа сразу закончится.

Также он обратил внимание, что Украина не прекращает этот контракт в настоящий момент лишь из-за европейских партнеров.

«Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо», — пояснил Чернышов.

До этого экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев не исключал, что поставки нефти из РФ можно ограничить по примеру Google. Он напомнил, что в практике Евросоюза уже было применение антимонопольного законодательства против поставок удобрений и металлов с Украины.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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