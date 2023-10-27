Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украина возобновила отправку судов с зерном из порта Одессы

«Думская»: Украина возобновила отправку судов с зерном из Одессы

close
100%
Shutterstock

Правительство Украины возобновило отправку грузовых судов из порта в городе Одессе. Об этом сообщило местное издание «Думская», сославшись на данные мониторинга движения кораблей в Черном море.

Согласно публикации, 27 октября морскую гавань покинули четыре балкера. Последние представляют собой специальные суда, которые предназначены для перевозки грузов насыпью. В том числе зерна.

Как указано в материале, два корабля идут под флагом Панамы. Другие два судна покинули одесский порт под флагами Турции и Либерии.

«Еще три корабля направляются сейчас в порты [Украины]», — добавили авторы статьи.

17 июля 2023 года российская сторона уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении участия в зерновой сделке из-за невыполнения ее части договора. Позже Министерство обороны РФ заявило, что с 20 июля все следующие в акватории Черного моря корабли будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военной техники и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тем не менее Киев решил продолжить экспорт зерна по альтернативному маршруту в Черном море. Однако 26 октября консалтинговая компания Barva Invest распространила информацию, согласно которой Украина на несколько дней приостановила работу данного «коридора».

Ранее Министерство обороны Турции пообещало продолжить принимать меры для возобновления зерновой сделки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий