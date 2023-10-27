Украина возобновила отправку судов с зерном из порта Одессы

Правительство Украины возобновило отправку грузовых судов из порта в городе Одессе. Об этом сообщило местное издание «Думская», сославшись на данные мониторинга движения кораблей в Черном море.

Согласно публикации, 27 октября морскую гавань покинули четыре балкера. Последние представляют собой специальные суда, которые предназначены для перевозки грузов насыпью. В том числе зерна.

Как указано в материале, два корабля идут под флагом Панамы. Другие два судна покинули одесский порт под флагами Турции и Либерии.

«Еще три корабля направляются сейчас в порты [Украины]», — добавили авторы статьи.

17 июля 2023 года российская сторона уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении участия в зерновой сделке из-за невыполнения ее части договора. Позже Министерство обороны РФ заявило, что с 20 июля все следующие в акватории Черного моря корабли будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военной техники и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тем не менее Киев решил продолжить экспорт зерна по альтернативному маршруту в Черном море. Однако 26 октября консалтинговая компания Barva Invest распространила информацию, согласно которой Украина на несколько дней приостановила работу данного «коридора».

Ранее Министерство обороны Турции пообещало продолжить принимать меры для возобновления зерновой сделки.