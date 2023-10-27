Стало известно, как решение ЦБ по ставке отразится на курсе рубля

Любое решение по ключевой ставке не должно существенно повлиять на курс рубля. Об этом рассказал «Газете.Ru» ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

«Проблема в том, что в отсутствии внешних потоков капитала ставка ЦБ РФ почти не влияет на курс рубля. По сути, на валютном рынке присутствуют деньги частников и отсутствует валютное предложение экспортеров. Поэтому фактор ставки в курсе рубля не играет значительной роли», — подытожил Кочетков.

По мнению аналитика, повышение ставки не сделает рублевые инструменты и депозиты более привлекательными, чем это уже есть на текущий момент.

Главным фактором укрепления рубля в октябре, по мнению аналитика, стал указ президента об обязательной продаже валюты экспортерами. Это привело к увеличению валютного предложения, которое рынок не смог освоить. Соответственно, ориентиром для ноябрьского курса рубля служит в большей степени динамика цен на нефть и продажи экспортёров.

«Одним из официальных ориентиров данного процесса является заявление президента о необходимости удержания курса около 90 за доллар. Соответственно, ждём, что в ноябре курс рубля будет близок к этому значению с отклонением на 2-3 рубля в обе стороны», — подытоживает аналитик.

ЦБ проведет очередное заседание совета директоров, на котором примет решение по ключевой ставке уже в эту пятницу. На прошлой неделе 9 из 12 банков, опрошенных газетой «Известия», сообщили о том, что ожидают повышения ключевой ставки от ЦБ до 14%. Только аналитики Экспобанка установили в качестве таргета отметку в 15%.

Но некоторые финансисты считают такой сценарий «безумием». По мнению, доцента департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петра Арефьева дальнейшее повышение ставки может «угробить» весь бизнес в стране. Он считает, что оптимальной стратегией для ЦБ в этом случае может стать удержание ставки на текущих уровнях до лета следующего года, а после должен последовать цикл ее снижения.

Ранее первый зампред правления ВТБ сравнил грядущее заседание ЦБ с битвой при Ватерлоо.