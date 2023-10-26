Эксперт усомнился в целесообразности новых налоговых инициатив Минфина

Цены на газ в России могут вырасти из-за новых налоговых инициатив Минфина, пишет доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в авторской колонке в газете «Ведомости». По мнению эксперта, это, в свою очередь, приведет к росту цен на товары и услуги, а также увеличит издержки всех производителей России.

«Цены на газе вырастут, что приведет к росту издержек всех производителей России, то есть вверх пойдут все цены в стране», — считает Крутаков.

По его мнению, инициативу Минфина оплатит потребитель — простые россияне, виноват в росте цен будет производитель, а «Минфин отчитается о росте поступлений в бюджет». Доцент Финуниверситета напоминает о том, что в августе-сентябре действия Минфина привели к дефициту дизтоплива на внутреннем рынке и скачку цен на ГСМ, после того, как министерство приняло решение сократить демпферные выплаты нефтяникам в 2 раза. Тогда в дело вмешались президент и премьер, и решение отменили, уточняет автор.

На прошлой неделе Минфин выступил с новым предложением — увеличить налог (НДПИ) на добычу газа. Суть инициативы — в одновременном повышении цен на газ и налоговой нагрузки на производителей газа. При этом коэффициент роста НДПИ у независимых производителей будет в 2 раза выше, чем у госкомпаний.

«Цели Минфина понятны — увеличить поступления и залатать бюджетные дыры. При этом вся нагрузка возлагается только на нефтяную отрасль, которая сегодня уже и так самая высокая в российской экономике — 78% по итогам 2022 года», — отмечает эксперт.

Крутаков приводит для сравнения уровень налоговой нагрузки разных отраслей экономики страны. Минеральные удобрения — 26%, угольщики — 29%, финансовый сектор — 29%, электроэнергетика — 42%, горнорудная металлургия — 46%, трубопроводный транспорт — 46%, связь и интернет — 48%, добыча алмазов и драгметаллов — 49%, газовая отрасль — 69%.

Крутаков считает, что простое выравнивание налоговой нагрузки могло принести в бюджет страны в прошлом году 4 трлн рублей. По его мнению, весьма весомый вклад в бюджет страны может внести банковский сектор.

Проблема комплексной перенастройки системы налогообложения и всей кредитно-денежной системы в стране назрела давно. Это даст стимулы развитию страны в новых условиях закрытого доступа к кредитному рынку западных стран, обеспечит рост благосостояния граждан и выживание России как субъекта мировой политики и экономики, подытожил эксперт.