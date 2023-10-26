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Путин разрешил Bonum Capital сделки с российскими активами

Путин разрешил Bonum Capital сделки с акциями «Газпрома», «Норникеля» и «Лукойла»

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин разрешил инвестиционной группе компаний Bonum Capital совершение сделок с принадлежащей ей частью пакетов акций «Газпрома», «Норникеля», «Интер РАО» и «Лукойла». Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правовых актов.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения...» — говорится в сообщении.

Далее перечисляется количество акций российских компаний, которые принадлежат Бонум Капитал (Кипр) Лтд.

9 октября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление ВТБ на 5 лет. Согласно указу, находящийся в федеральной собственности пакет акций ОСК будет передан банку без проведения конкурса. Решение о передаче госпакета ОСК ВТБ было озвучено Путиным в августе на встрече с главой банка Андреем Костиным. Президент отметил, что это «вызов», но выразил уверенность, что ВТБ справится.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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