Путин разрешил Bonum Capital сделки с российскими активами

Президент России Владимир Путин разрешил инвестиционной группе компаний Bonum Capital совершение сделок с принадлежащей ей частью пакетов акций «Газпрома», «Норникеля», «Интер РАО» и «Лукойла». Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правовых актов.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения...» — говорится в сообщении.

Далее перечисляется количество акций российских компаний, которые принадлежат Бонум Капитал (Кипр) Лтд.

9 октября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в доверительное управление ВТБ на 5 лет. Согласно указу, находящийся в федеральной собственности пакет акций ОСК будет передан банку без проведения конкурса. Решение о передаче госпакета ОСК ВТБ было озвучено Путиным в августе на встрече с главой банка Андреем Костиным. Президент отметил, что это «вызов», но выразил уверенность, что ВТБ справится.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.