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Рубль стал главной валютой в торговле России со странами СНГ

Решетников заявил, что рубль стал главной валютой в торговле РФ со странами СНГ

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Global Look Press

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил в интервью «Российской газете», что сейчас доля национальных валют в торговле РФ и стран СНГ превышает 85%.

По его словам, российский рубль вытеснил доллар США и евро и стал главной валютой во внешнеторговых контрактах России с государствами СНГ.

«На рубль приходится более 80% экспортно-импортных операций», — сообщил министр.

Он указал, что валюты стран СНГ используются для оплаты импорта, а часть продается на Московской бирже.

Министр также высказался о ситуации с валютами за периметром СНГ. Он обратил внимание на российско-китайскую торговлю, где «на рубли и юани приходится почти 95% взаимных расчетов». Средний же оборот торгов этой парой приблизился к 200 млрд руб. в день. Как отметил Решетников, такие операции дают возможность РФ использовать юани не только в торговле с Китаем, но и с другими государствами, что позволяет обеспечивать потребность отечественной «экономики и граждан в разнообразных товарах».

12 октября президент РФ Владимир Путин по итогам российско-киргизских переговоров заявил, что Россия и Киргизия активно переходят в обоюдной торговле на национальные валюты, в коммерческих сделках доля рубля достигла 83%.

Ранее сообщалось, что доля выручки России в рублях за экспорт в страны Америки и Европы в июне 2023 года достигла исторического максимума.

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