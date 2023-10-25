В «Газпроме» заявили о готовности к пиковым зимним нагрузкам

Российская энергетическая компания «Газпром» готова к прохождению пиковых нагрузок предстоящей зимой, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, «Газпром» выполнил все десять комплексов планово-предупредительных ремонтов в соответствии с подготовительным планом к зимнему периоду.

«Газпром» к прохождению пиковых нагрузок предстоящей зимы готов», — сказал Миллер на совещании членов правительства.

Согласно его информации, запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) России к осенне-зимнему периоду 2023–2024 гг. составили рекордные 72,842 млрд куб. м.

«Резерв газа в подземных хранилищах на сегодняшний день составляет 72,842 млрд кубометров газа», — уточнил глава компании, добавив, что это значение превышает прошлогоднее на 180 млн кубометров.

До этого Миллер заявил, что «Газпром» начнет поставки в Китай по «дальневосточному маршруту» не позднее 2027 года.

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