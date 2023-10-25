Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Газпроме» заявили о готовности к пиковым зимним нагрузкам

Миллер: «Газпром» готов к пиковым зимним нагрузкам

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российская энергетическая компания «Газпром» готова к прохождению пиковых нагрузок предстоящей зимой, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, «Газпром» выполнил все десять комплексов планово-предупредительных ремонтов в соответствии с подготовительным планом к зимнему периоду.

«Газпром» к прохождению пиковых нагрузок предстоящей зимы готов», — сказал Миллер на совещании членов правительства.

Согласно его информации, запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) России к осенне-зимнему периоду 2023–2024 гг. составили рекордные 72,842 млрд куб. м.

«Резерв газа в подземных хранилищах на сегодняшний день составляет 72,842 млрд кубометров газа», — уточнил глава компании, добавив, что это значение превышает прошлогоднее на 180 млн кубометров.

До этого Миллер заявил, что «Газпром» начнет поставки в Китай по «дальневосточному маршруту» не позднее 2027 года.

Ранее Путин поручил решить все вопросы по отоплению до наступления холодов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий