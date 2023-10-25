Поддельный дирхам ОАЭ впервые выявлен в России

Поддельный дирхам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) впервые был обнаружен в России. Об этом сообщается в материалах Центробанка РФ.

Фальшивую купюру обнаружили в третьем квартале в единственном экземпляре. Из статистики регулятора о поддельных деньгах с 2010 года следует, что таких подделок в России ранее не выявлялось.

Всего за данный период было выявлено 510 поддельных иностранных банкнот. Это на 31% больше, чем в третьем квартале прошлого года и почти на 46% больше, чем во втором квартале года текущего.

Среди фальшивок большинство (428 купюр) составили поддельные доллары США, поддельных бумажных евро было обнаружено 80. Также была выявлена одна поддельная юаневая банкнота.

До этого сообщалось, что в третьем квартале 2023 года в банковской системе РФ было выявлено 3,1 тыс. поддельных банкнот, что на 31% меньше, чем годом ранее.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, сколько россиян готовы отказаться от наличных в пользу цифрового рубля.