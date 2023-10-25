Новый генконсул Турции в Казани рассказал о планах по развитию бизнеса

В Татарстане начал работу новый генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз, он сменил в этой должности Исмета Эрикана. О том, какие первоочередные задачи на посту генконсула он перед собой ставит, а также о встречах с представителями бизнеса Угур Йылмаз рассказал в интервью «Реальному времени».

«Главное сейчас для нас — это провести прием в честь 100-летия Турецкой Республики. Основная наша задача — это, как и ранее, развивать торгово-экономическое сотрудничество с регионами, относящимися к нашему консульскому округу, а также развивать сотрудничество в различных направлениях, например, в сфере образования и культуры», — отметил генеральный консул Турции в Казани.

По его словам, с момента его назначения на новую должность ему уже удалось встретиться с некоторыми бизнесменами и инвесторами из Турции. Совместно они обсудили возможности развития в данном направлении и проконсультировались «по ряду вопросов». Кроме того, Угур Йылмаз встретился с представителями уфимской компании Limak, казанскими Hatay Market, «Шах Баклава», с турецкой строительной компанией «Полимекс», представителями банковской сферы — «Ишбанк» и «Кредит Европа Банк», а также с руководством компании по производству офисной мебели Officio.

«В основном общались на тему того, какие направления турецкого бизнеса можно было бы дополнительно развивать в вашей республике. Каких-либо жалоб со стороны предпринимателей не было», — отметил он.

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