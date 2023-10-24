Экс-премьер Украины сравнил экономический кризис в стране со снежным комом

Государственный долг Украины оценивается в $140 млрд и к концу 2023 года может превысить $170 млрд. Такой прогноз дал бывший премьер страны Николай Азаров на своей странице в социальной сети.

«Сейчас государственный долг Украины составляет около $140 млрд. А в абсолютных цифрах общий объем госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 трлн гривен, или $173 млрд», — говорится в публикации Азарова.

Как заметил экс-премьер страны, пока экономический кризис на Украине «нарастает как снежный ком». При этом руководство Украины выясняет, какие невоенные расходы бюджета можно было сократить, добавил он.

«А если точнее, то кому урезать зарплаты, на сколько задержать пенсии, какие социальные выплаты можно сократить», — подчеркнул Азаров.

До этого в Минфине уточняли, что Украина в 2023 году направила на военные расходы почти 60% бюджета. Средства пошли на денежное довольствие для военных и полицейских, приобретение техники и вооружения.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.