На Украине оценили готовность к отопительному сезону

Киевское руководство совершенно не готово к наступающей зиме, заготовлено в три-четыре раза меньше угля, чем требуется для прохождения отопительного сезона, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Киевский режим не заготовил к отопительному сезону необходимые запасы угля и газа, не провел плановые работы. Угля заготовлено примерно в три-четыре раза меньше необходимого, электроэнергии на всех украинцев не хватит», — говорится в публикации Азарова.

Также экс-премьер отметил, что потребность энергосистемы страны в энергетическом угле составляет около 1,8-3 млн тонн. При этом Киев подготовил только 700 тыс. тонн, указал Азаров.

«По углю энергетическому — не готовы, по запасам газа — не готовы, плановые ремонты не проведены», — обратил внимание он.

Как считает Азарова, сложившаяся ситуация не позволит обеспечить украинское население теплом в холодный период.

Также энергетический эксперт Юрий Корольчук допускал, что зимой отопление на Украине будет нестабильным.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.