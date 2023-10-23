В России составили список топ-35 российских субъектов по экономическому потенциалу

Во главе топ-35 российских субъектов по экономическому потенциалу Москва, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). Об этом, ссылаясь на рейтинг, подготовленный Фондом развития гражданского общества, сообщат газета «Известия».

Экономический потенциал в этом рейтинге оценивается по уплаченному налогу на добавленную стоимость, уровню средней заработной платы в регионе, совокупной прибыльности предприятий и организаций.

В десятку самых развитых регионов также вошли Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Татарстан, Свердловская, Иркутская, Тюменская и Ленинградская области.

Во вторую десятку рейтинга попали Нижегородская, Челябинская области, Краснодарский и Пермский края, Вологодская область, Башкирия, Самарская, Новосибирская области , Приморский край, Тульская и Кемеровская области.

Ростовская область, Коми, Ярославская, Оренбургская и Омская области, Сахалинская, Воронежская области, Якутия, Белгородская, Томская, Мурманская, Калининградская и Волгоградская области оказались в третьей десятке.

Список самых развитых экономических регионов страны замыкают Владимирская, Рязанская области, Хабаровский край, Чукотка и Астраханская область.

Во втором квартале текущего года НДС больше всего заплатили в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Предприятия Москвы, ХМАО и Санкт-Петербурга являются самыми прибыльными в России.

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