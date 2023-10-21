Премьер Ирака заявил, что конфликт на Ближнем Востоке повлияет на поставки нефти

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани заявил на саммите в Каире, что возможное расширение конфликта между Израилем и ХАМАС скажется на поставках нефти на международный рынок, передает Associated Press.

Он призвал к прекращению огня и обмену заключенными. Ас-Судани отметил, что ситуация не зашла бы так далеко, если бы резолюции ООН соблюдали.

Он также выступил против изгнания населения сектора Газа, заявив, «что для палестинцев нет другого места, кроме их земли».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ходе выступления на каирском саммите по Палестине обвинил Израиль в попытке уничтожить палестинский народ.

По его словам, палестинский народ подвергается попыткам геноцида, Израиль не прекращает нарушать все законы, включая законы войны.

В свою очередь король Иордании Абдалла II ибн Хусейн на открытии каирского саммита мира по Палестине заявил, что бомбардировки сектора Газа являются коллективным наказанием и военным преступлением, а также призвал к немедленному прекращению боевых действий и блокады анклава.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.