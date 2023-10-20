Курс юаня показал рекордное падение впервые с сентября

Курс юаня в ходе торгов в пятницу упал до 13 рублей впервые с 21 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами «завтра» снижается на 22 копейки до отметки чуть выше 13 рублей. До этого он торговался на уровне 13 рублей ровно.

До этого доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков спрогнозировал укрепление российского рубля в ближайшие месяцы с возможным падением стоимости доллара до 80 рублей.

На открытии торгов 20 октября курс рубля укрепился к доллару и юаню. Курс американской валюты опустился до 96,9 рубля, китайской — до 13,2 рубля, а евро — до 102,5 рубля.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мировая финансовая система, cозданная на основе доллара, постепенно рушится.

12 октября он подписал указ, которым ввел обязательную продажу валютной выручки для части экспортеров.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.