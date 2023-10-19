Группа «Эгмонт» временно остановила членство Росфинмониторинга в FATF

Руководители Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» решили приостановить членство Росфинмониторинга в FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force). Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

В заявлении отмечается, что данное решение принято в целях поддержания репутации группы «Эгмонт» на международном уровне, а также защиты иных интересов и целей неформального объединения.

Группа «Эгмонт» — неформальное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) мира, объединяющая подразделения финразведки 170 государств.

До этого Россия обратилась к Китаю и Саудовской Аравии за помощью в восстановлении членства в FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force) и гарантиями недопущения внесения новых ограничений против страны по линии этой организации.

Ранее FATF не стала включать Россию в свои штрафные списки.