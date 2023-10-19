Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, насколько подешевела аренда в Турции для туристов

«Суточно.ру»: цены на аренду жилья для туристов в Турции упали до 30%

close
100%
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Аренда жилья для туристов на популярных курортах Турции подешевела до 30% по сравнению с летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис онлайн-бронирования «Суточно.ру».

По данным компании, наибольшее снижение цен в октябре зафиксировано в Чамьюве — на 30% до ₽6,1 тыс. за сутки. Также существенно упали ставки в Кемере (-19% до ₽5,5 тыс.), Белеке (-18% до ₽6,5 тыс.) и Мерсине (-17% до ₽3,1 тыс.). В Кушадасы цены сократились на 8% до ₽4,9 тыс., в Авсалларе — на 5%, в Анталье — на 3%. Одновременно в Аланье отмечен рост на 8% до ₽5,5 тыс., в Стамбуле — на 5% до ₽5,2 тыс.

По данным Суточно.ру, средняя стоимость аренды жилья в Турции в октябре составила ₽5 тыс. за сутки. Это на 6% меньше, чем летом. Наиболее востребованы Аланья, Стамбул, Анталья, Авсаллар и Мерсин.

В конце августа стали известны планы ряда туроператоров с предложением ввести «сухой» all-inclusive с целью снизить стоимость туров.

Ранее в туриндустрии назвали вид отдыха, который неожиданно стал популярным у россиян.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий