Сотрудники ОСК смогут получить жилищный кредит на льготных условиях

С 1 ноября ВТБ запускает специальную ипотечную программу для судостроительной отрасли, в рамках которой сотрудники корпорации ОСК смогут получить жилищный кредит на льготных условиях, сообщает пресс-служба банка.

На первом этапе спецпрограмма будет доступна сотрудникам АО «Адмиралтейские верфи» (входит в ОСК), а затем банк планирует распространить условия на все компании, входящие в структуру ОСК.

«Комфортное жилье – потребность любого человека, поэтому мы предлагаем работникам ОСК и их семьям возможность решить свои жилищные вопросы с ВТБ на специальных условиях: с дисконтом 1 пп к базовой ставке банка и с минимальным первым взносом. Программа поддержит специалистов ОСК и будет способствовать повышению привлекательности отрасли и развитию ее кадрового потенциала на длительную перспективу», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче государственного пакета акций ОСК в доверительное управление ВТБ на пять лет.

Согласно документу, банку переданы 100% акций корпорации для повышения эффективности управления и дальнейшего развития судостроительной промышленности.