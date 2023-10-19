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В форуме ЕС высокого уровня примут участие главы 20 стран

В форуме «Глобальный портал» примут участие главы 20 стран и представители бизнеса

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Yves Herman/Reuters

В форуме высокого уровня «Глобальный портал» в ЕС примут участие главы 20 стран и представители бизнеса, сообщает Bloomberg.

Форум пройдет 25-26 октября в Брюсселе. Мероприятие посетят президенты и премьер-министры 20 стран, включая лидеров Бангладеш, Намибии, Молдавии и Сенегала. Также форум посетят представители крупнейших европейских корпораций — Orange и Telefonica, Allianz, Siemens и Alstom, Danone, а также Enel.

До этого Bloomberg сообщал, что главной целью форума «Глобальный портал» станет выработка альтернативных решений в ответ на китайскую программу «Один пояс — один путь».

Президент России Владимир Путин говорил, что РФ заинтересована в развитии китайского проекта «Один пояс — один путь».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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