В форуме ЕС высокого уровня примут участие главы 20 стран

В форуме высокого уровня «Глобальный портал» в ЕС примут участие главы 20 стран и представители бизнеса, сообщает Bloomberg.

Форум пройдет 25-26 октября в Брюсселе. Мероприятие посетят президенты и премьер-министры 20 стран, включая лидеров Бангладеш, Намибии, Молдавии и Сенегала. Также форум посетят представители крупнейших европейских корпораций — Orange и Telefonica, Allianz, Siemens и Alstom, Danone, а также Enel.

До этого Bloomberg сообщал, что главной целью форума «Глобальный портал» станет выработка альтернативных решений в ответ на китайскую программу «Один пояс — один путь».

Президент России Владимир Путин говорил, что РФ заинтересована в развитии китайского проекта «Один пояс — один путь».

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.