Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто стал крупнейшим экспортером СПГ со станции «Газпрома»

РИА Новости: Турция и Греция стали крупнейшими экспортерами СПГ от «Газпрома»

close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Турция и Греция стали крупнейшими экспортерами российского сжиженного природного газа (СПГ) со станции «Газпром». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Евросоюз по-прежнему остается крупнейшим потребителем российского СПГ, поменялось лишь направление. Теперь СПГ из РФ идет с севера на юг.

«В некоторых недружественных государствах отказались от поставок, однако на фоне ближневосточного конфликта и перекрытия финского газопровода Balticconnector там могут и передумать», — говорится в материале.

Российские производители подстроились под новые условия. К примеру, на Балтике работает «Портовая СПГ» мощностью 1,5 миллиона тонн в год.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что трубопроводные поставки «Газпрома» в Китай в ближайшем будущем могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в страны Западной Европы.

Россия по итогам прошлого года экспортировала по газопроводу «Сила Сибири» в КНР 15,5 млрд кубометров газа.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий