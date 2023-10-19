Стало известно, кто стал крупнейшим экспортером СПГ со станции «Газпрома»

Турция и Греция стали крупнейшими экспортерами российского сжиженного природного газа (СПГ) со станции «Газпром». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Евросоюз по-прежнему остается крупнейшим потребителем российского СПГ, поменялось лишь направление. Теперь СПГ из РФ идет с севера на юг.

«В некоторых недружественных государствах отказались от поставок, однако на фоне ближневосточного конфликта и перекрытия финского газопровода Balticconnector там могут и передумать», — говорится в материале.

Российские производители подстроились под новые условия. К примеру, на Балтике работает «Портовая СПГ» мощностью 1,5 миллиона тонн в год.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что трубопроводные поставки «Газпрома» в Китай в ближайшем будущем могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в страны Западной Европы.

Россия по итогам прошлого года экспортировала по газопроводу «Сила Сибири» в КНР 15,5 млрд кубометров газа.

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