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Расчеты между Россией и Китаем почти полностью перешли на нацвалюты

Силуанов: доля расчетов между РФ и КНР в нацвалютах достигла 90%

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем составляет 90%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом он рассказал в комментарии для телепрограммы «Москва. Кремль. Путин».

Накануне министр рассказал «Известиям», что страны БРИКС заинтересованы в том, чтобы расчеты между их компаниями осуществлялись без ограничений. В связи с этим обсуждается вопрос создания общей валюты блока. По словам Силуанова, наиболее актуальным является создание расчетной единицы на базе цифровых финансовых активов, подкрепленных реальными активами.

В мае премьер Михаил Мишустин отмечал, что уже 70% трансграничных расчетов между Россией и Китаем идут в национальных валютах. Он выразил уверенность, что в 2023 году экономическое сотрудничество позволит превысить планку товарооборота в $200 млрд.

В сентябре, по данным первого департамента Азии Министерства иностранных дел России, доля национальных валют во взаиморасчетах Китая и РФ составила около 80%.

Ранее Путин призвал к расширению в СНГ расчетов в нацвалютах.

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