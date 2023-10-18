Миллер анонсировал выход поставок газа в КНР на уровень экспорта в Западную Европу

Трубопроводные поставки «Газпрома» в Китай в ближайшем будущем могут выйти на уровень поставок газа, которые направлялись в страны Западной Европы. Об этом сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в программе »Москва. Кремль. Путин» на телеканале »Россия-1».

«Только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объемов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу», — сказал руководитель российской компании.

Россия по итогам прошлого года экспортировала по газопроводу «Сила Сибири» в КНР 15,5 млрд кубометров газа. В 2021 году, до начала российской военной операции на Украине, «Газпром» поставил в Евросоюз около 150 млрд кубометров газа. В прошлом году на фоне СВО поставки сократились примерно вдвое.

15 сентября «Газпром» впервые поставил в Китайскую Народную Республику партию сжиженного природного газа (СПГ) собственного производства, воспользовавшись Северным морским путем. Как рассказали представители компании, отправка топлива по указанному маршруту позволяет существенно сократить сроки доставки ресурсов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Ранее стало известно, что Болгария ввела повышенные транзитные пошлины на российский газ, проходящий по ее территории в Венгрию и Сербию.