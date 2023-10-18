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Си Цзиньпин высказался против односторонних санкций

Си Цзиньпин: Китай выступает против односторонних санкций и политики принуждения

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Thomas Peter/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин выступает против односторонних санкций и политики экономического принуждения. Его слова на открытии третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» передает ТАСС.

«Мы выступаем против односторонних санкций, политики экономического принуждения, разъединения и разрыва связей», — сказал Си.

До этого лидер инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карен Овсепян заявил, что Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых.

17 октября Путин прибыл в Пекин для участия в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» и переговоров с лидерами ряда стран.

Председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо высказывал мнение, что визит президента РФ в Пекин опровергает миф об изоляции России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Global Times заявляла, что встречи лидеров России и Китая никогда не носили формальный характер. По ее словам, встречи Путина и Си Цзиньпина приобретают все большее значение в контексте быстро меняющейся геополитической ситуации, способствуя качественному укреплению российско-китайских связей.

Подробнее о визите Путина в Пекин – в материале «Газеты.Ru».

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