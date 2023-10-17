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Фридман оспорил в суде запрет тратить деньги на содержание особняка в Лондоне

Reuters: Фридман оспорил в лондонском суде часть введенных против него санкций

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Reuters

Попавший под западные санкции бизнесмен Михаил Фридман оспорил в британском суде решение тратить деньги на содержание своего особняка в Лондоне. Об этом сообщил адвокат Малкольм Бердлинг, передает Reuters.

В публикации уточнили, что управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) разрешило предпринимателю расходовать £26 тыс. в месяц на охрану и систему видеонаблюдения.

По данным агентства, речь идет о викторианском доме Athlone House на севере английской столицы. Этот объект недвижимости Фридман купил за $79 млн. Адвокаты бизнесмена заявили, что решение OFSI запретить ему тратить деньги на содержание и обслуживающий персонал может стать причиной упадка особняка.

До этого предприниматель покинул Британию и приехал в Москву. Президент России Владимир Путин, комментируя возвращение на родину Фридмана, заявил, что одно дело нарушать закон, а другое — морально-этические нормы.

В сентябре Великобритания ужесточила санкции в отношении бизнесмена.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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