На Украине сообщили о практически полной готовности к морозам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна готова к отопительному сезону «почти на 100%». Об этом сообщили в издании Klymenko Time.

По словам украинского премьер-министра, в ходе осенне-зимнего периода будут действовать все девять блоков атомных электростанций.

В общей сложности в энергетическую систему Украины было добавлено 1,5 ГВт мощности из запланированных 1,7 ГВт.

Перед этим Минэнерго Украины призвало население закупить генераторы. Министр энергетики страны Герман Галущенко призвал население страны таким образом усилить автономные системы отопления

Также энергетический эксперт Юрий Корольчук допускал, что зимой отопление на Украине будет нестабильным. Согласно его прогнозу, в самом худшем случае отключения могут длиться и по восемь, и по десять часов.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.