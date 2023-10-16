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Курс доллара в поисковике Google составил 62,62 рубля

В поисковой системе Google курс доллара составил 62,62 рубля из-за сбоя

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Алексей Майшев/РИА Новости

В поисковой системе Google курс доллара выдает показатель 62,62 рубля. При этом курс евро все также превышает показатель в 102 рубля.

Отмечается, что курс доллара по данным Московской биржи на момент закрытия валютных торгов (в 18:50 по московскому времени) составил 97,39 рубля.

Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что к концу 2023 года курс доллара составит 92-95 рублей. Он отметил, что указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами фактически наделяет кабмин правом регулировать объем и сроки ее реализации в нужных пределах для того, чтобы не допустить снижения курса рубля.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 11 октября. Документ затрагивает 43 группы российских экспортеров, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, зерновому производству. Их названия пока не раскрывались. Согласно решению кабмина, экспортеры должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90% от этого объема.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюты стран ближнего зарубежья.

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