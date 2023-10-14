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Турция опровергла информацию о газовом долге перед Россией

BOTAŞ опровергла сообщения газовом долге Турции перед Россией в $27,5 млрд

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Depositphotos

Турецкая государственная нефтегазовая компании BOTAŞ опровергла появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о газовом долге Турции перед Россией в $27,5 млрд и переговорах о его реструктуризации. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании заявили, что Турция «не должна полагаться на такие необоснованные новости и обвинения, которые являются преднамеренными, злонамеренными и преследуют различные цели, чтобы нанести урон нашей организации на национальной и международной арене и снизить ценность ее бренда».

До этого министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара рассчитывает получить «более разумные цены» на газ из России и надеется на взаимопонимание с «Газпромом».

Москва и Анкара заключили соглашение о предельном уровне стоимости газа, поэтому в случае колебаний котировок на крупнейшем европейском хабе TTF турецкая сторона защищена от резкого роста цен. Министр признал, что такое условие можно считать скидкой.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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