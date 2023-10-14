Спикер парламента Турции заявил о ее намерении стать газовым хабом

Турция — важная страна с точки зрения транзита российского природного газа на мировые рынки и намерена стать газовым хабом. Об этом заявил cпикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в ходе парламентского саммита Группы двадцати.

«На Балканах, в Черноморском регионе, на Кавказе и в Закавказье у нас уже существует хорошее сотрудничество, но сейчас нам нужно еще больше активизировать это сотрудничество, особенно в сфере энергетики», — подчеркнул Куртулмуш, его слова приводит ТАСС.

Министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар 15 сентября заявил, что отсрочки в переговорах с Россией по газовому хабу нет. Министр пояснил, что перерыв в переговорах по строительству хаба был обусловлен землетрясением и президентскими выборами. Однако сейчас Минэнерго и другие профильные ведомства получили указание продолжать работу по этой теме.

Днем ранее Reuters сообщило, что создание газового хаба в Турции для поставок российского топлива в Европу приостановлено из-за разногласий. По информации агентства, Москва и Анкара не могут договориться, кто будет управлять хабом. Источник издания, близкий к «Газпрому», подтвердил существование данной проблемы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркивал, что газовый хаб является приоритетным проектом для Анкары.

По его словам, Турция рассчитывает стать надежным поставщиком газа после создания хаба, несмотря на то, что страна уже является надежным партнером для своих соседей.