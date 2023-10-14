В Совфеде отметили пятикратный рост товарооборота между Россией и Индией

Российско-индийский товарооборот за полтора года вырос в пять раз — c $10 млрд до $50 млрд. Об этом 14 октября сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи со спикером Народной палаты парламента Индии Омом Бирлой в Нью-Дели.

«Взаимный товарооборот за последние полтора года, небывалая история, вырос в пять раз», — сказала она.

Матвиенко добавила, что потенциал двух стран «гораздо больше», поэтому необходимо и дальше его развивать. Председатель Совфеда также пригласила спикера индийского парламента посетить Москву.

«<...> мы заинтересованы в сотрудничестве не только на двусторонней основе, но и на многосторонней», — подчеркнула она.

Матвиенко на полях парламентского саммита G20 в Индии также провела встречу с председателем государственного совета Султаната Оман Абдулмаликом Аль Халили.

Ранее Путин призвал к расширению в СНГ расчетов в нацвалютах.