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В Совфеде отметили пятикратный рост товарооборота между Россией и Индией

Матвиенко заявила о пятикратном росте российско-индийского товарооборота

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Российско-индийский товарооборот за полтора года вырос в пять раз — c $10 млрд до $50 млрд. Об этом 14 октября сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи со спикером Народной палаты парламента Индии Омом Бирлой в Нью-Дели.

«Взаимный товарооборот за последние полтора года, небывалая история, вырос в пять раз», — сказала она.

Матвиенко добавила, что потенциал двух стран «гораздо больше», поэтому необходимо и дальше его развивать. Председатель Совфеда также пригласила спикера индийского парламента посетить Москву.

«<...> мы заинтересованы в сотрудничестве не только на двусторонней основе, но и на многосторонней», — подчеркнула она.

Матвиенко на полях парламентского саммита G20 в Индии также провела встречу с председателем государственного совета Султаната Оман Абдулмаликом Аль Халили.

Ранее Путин призвал к расширению в СНГ расчетов в нацвалютах.

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