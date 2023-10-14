Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист спрогнозировал курс доллара к концу года

Экономист Перепелица: доллар будет стоить 92-95 рублей к концу года

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

К концу 2023 года курс доллара составит 92-95 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

«Российский федеральный бюджет на 2024 год сверстан, исходя из курса 92 рубля за доллар. Дальнейшее укрепление нацвалюты приведет к бюджетному дефициту, а как раз этого правительство РФ стремится избежать», — объяснил экономист.

Он отметил, что указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами фактически наделяет Кабмин правом регулировать объем и сроки ее реализации в нужных пределах для того, чтобы не допустить снижения курса рубля.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 11 октября. Документ затрагивает 43 группы российских экспортеров, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, зерновому производству. Их названия пока не раскрывались. Согласно решению Кабмина, экспортеры должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90% от этого объема.

Такая мера должна сдержать рост курса доллара, который с прошлой недели несколько раз обновлял психологическую отметку в 100 рублей. Что теперь будет с курсом рубля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать валюты стран ближнего зарубежья.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий