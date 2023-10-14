Экономист спрогнозировал курс доллара к концу года

К концу 2023 года курс доллара составит 92-95 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

«Российский федеральный бюджет на 2024 год сверстан, исходя из курса 92 рубля за доллар. Дальнейшее укрепление нацвалюты приведет к бюджетному дефициту, а как раз этого правительство РФ стремится избежать», — объяснил экономист.

Он отметил, что указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами фактически наделяет Кабмин правом регулировать объем и сроки ее реализации в нужных пределах для того, чтобы не допустить снижения курса рубля.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 11 октября. Документ затрагивает 43 группы российских экспортеров, которые относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, зерновому производству. Их названия пока не раскрывались. Согласно решению Кабмина, экспортеры должны будут зачислять от 80% валютной выручки на счета в России и продавать на внутреннем рынке 90% от этого объема.

Такая мера должна сдержать рост курса доллара, который с прошлой недели несколько раз обновлял психологическую отметку в 100 рублей. Что теперь будет с курсом рубля — в материале «Газеты.Ru».

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