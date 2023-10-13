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Путин рассказал о продолжающихся поставках российского газа в Молдавию

Путин: Молдавия до сих пор получает российский газ по предложенным ею ценам

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Алексей Даничев/РИА Новости

Молдавия даже в текущей ситуации продолжает благополучно закупать российский газ по тем ценам, которые в прошлом сама предложила компании «Газпром». Об этом во время пресс-конференции по итогам визита в Киргизию рассказал президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Как отметил глава государства, не так давно появлялась информация об отказе Кишинева от экспорта российского топлива. Но в результате выяснилось, что это не так и поставки газа не прекратились.

«Получает, причем по таким ценам, которые она сама и предложила российскому «Газпрому». Мы же пошли навстречу Молдавии по ценообразованию. <...> Важно то, что мы сделали так, как они просили», — уточнил Путин.

Он добавил, что в настоящее время Молдавия исправно платит за экспортируемое топливо. При этом в какой-то момент проблемы с оплатой действительно были, однако сейчас «все нормально».

По словам президента, в настоящее время Кишинев не может обойтись без российского газа. Согласно имеющимся данным, в основном молдавская сторона заполняет топливом свои хранилища. В том числе речь идет об объектах на территории Украины, подытожил глава Кремля.

Ранее Путин заявил, что Молдавия уступила Украине статус самой бедной страны в Европе.

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