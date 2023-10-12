Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аэрофлот увеличит частоту полетов на фоне проблем с двигателями у S7

Аэрофлот нарастит рейсы на 10%, а S7 сократит из-за неисправности части парка

close
100%
Аэрофлот

Российская компания «Аэрофлот» на фоне проблем S7 с двигателями увеличит на 10% количество направлений в осенне-зимнем расписании, а провозная емкость увеличится на 15%, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщил, что S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10–15% относительно прошлого года из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/А321neo.

В новом сезоне, который продлится с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024 года, авиакомпания предлагает своим пассажирам полеты по 190 направлениям.

Собственные рейсы «Аэрофлота» будут выполняться по 114 направлениям, а оператором остальных маршрутов выступил авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»).

Пассажиров в этот осенне-зимний период ожидают новые регулярные рейсы за рубеж: МоскваМаврикий, Москва – Шымкент, Санкт-ПетербургХургада, Санкт-Петербург – Шарм-Эль-Шейх, Санкт-Петербург – Пхукет, Екатеринбург – Пхукет, а также рейсы из Казани, Новосибирска и Екатеринбурга в Дубай.

Также в расписании снова появятся рейсы из Москвы в Абу-Даби, Гонконг и Гавану, а из Санкт-Петербурга в московский аэропорт «Домодедово».

Также «Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Москвы в Дубай, Бангкок, Пхукет, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх, Мале, Коломбо и Маэ.

Кроме того, в зимнем сезоне «Аэрофлот» продолжит программу собственных прямых перелетов из пунктов РФ к популярным курортным городам юга России. Авиакомпания будет выполнять собственные рейсы в Сочи из Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Екатеринбурга и Уфы. Прямые перелеты в Минеральные Воды будут осуществляться из Казани, Екатеринбурга и Уфы. «Россия» будет выполнять полеты в Сочи и Минеральные Воды из Санкт-Петербурга и Красноярска.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий