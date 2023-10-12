Курс доллара упал на 2,77 рубля

Курс доллара по итогам торгов четверга упал на 2,77 рубля, достигнув отметки в 97,43 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 41 копейку, до 13,30 рубля, а евро — на 3,68 рубля, до 102,81 рубля.

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже 12 октября резко рос на фоне указа президента об обязательной продаже валютной выручки рядом экспортеров.

Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков заявлял, что на фоне краткосрочного роста продаж валюты решение обязать часть экспортеров продавать валютную выручку может вернуть курс доллара к рублю «в диапазон 95-100».

11 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами.

По словам представителя Кремля, указ утверждает перечень таких экспортеров.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.