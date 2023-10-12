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Экономист УК ПСБ назвал возможный курс доллара

Экономист Рясков: стоимость доллара закрепится в коридоре ₽95-100

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Depositphotos

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков считает, что введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами поможет стабилизировать курс рубля в коридоре ₽95-100 за доллар. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

По его словам, эта мера устранит дисбаланс между спросом и предложением валюты на внутреннем рынке. «В более долгосрочном горизонте до конца 2023 года курс доллара по отношению к рублю может быть немного выше — ₽98,5-100,5» —подытожил Рясков.

Накануне, президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. В рамках указа отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать и продавать валютную выручку на российском рынке в объемах и в сроки, «которые будут установлены правительством», это решение кабмин планирует принять в течение суток.

Для отдельных компаний вводится обязанность по предоставлению в ЦБ и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, в отдельных компаниях появятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, которые должны обеспечивать мониторинг и соблюдение правил валютного регулирования.

По оценке УК ПСБ, эти меры разумны и позволят ужесточить валютный контроль в стране.

До этого «Газета.Ru» рассказала, почему курс доллара не вернется к 60 рублям.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что курс доллара может снизиться до 90 рублей.

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