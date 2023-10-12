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В России исключили укрепление курса рубля до 60 рублей за доллар

Аналитик Трифонов: доллар не будет стоить 60 рублей в этом году, как в прошлом

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Pexels

Даже если российские экспортеры будут продавать 80% валютной выручки, курс рубля не укрепится до 60 рублей за доллар в 2023 году, как в прошлом году. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов.

По его словам, ситуация на валютном рынке в России сейчас и весной 2022 года, когда в прошлый раз вводилась обязательная продажа валютной выручки экспортерами, кардинально отличаются.

«Укрепление рубля до 60 рублей за доллар было достигнуто за счет резкого сжатия импорта под влиянием санкций, высокого объема экспорта, обеспеченного повышенными ценами на энергоносители и ограничением оттока по текущему счету путем установления жестких лимитов на денежные и банковские переводы», — объяснил аналитик.

Поэтому даже если экспортеры будут продавать 80% валютной выручки, укрепление рубля не будет таким же резким, как в прошлом году, подытожил Трифонов. Эксперт спрогнозировал доллар по 94,1 рубля к концу года.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий обязательную продажу валютной выручки для части экспортеров. Документ затрагивает 43 группы экспортеров, в том числе из топливно-энергетической отрасли, лесной и химической промышленности, черной и цветной металлургии, зернового производства. Названия компаний пока не озвучивались. Решение было принято для стабилизации курса рубля. Он снижался с прошлой недели, доллар несколько раз поднимался выше 100 рублей.

Что будет с курсом рубля в конце года, «Газете.Ru» рассказали финансисты и экономисты.

Ранее финансист Бабин назвал курс доллара в ₽100 серьезным триггером для инвесторов.

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