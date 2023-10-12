В Россию прекратились поставки израильской косметики

Поставки израильской косметики в Россию прекратились, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в отрасли.

По информации Telegram-канала, сейчас запасы крупных торговых сетей в России составляют менее 50% от прежнего ассортимента.

«Почти все крупные сети России, работающие на прямых поставках косметики из Израиля, столкнулись с пока неразрешимой проблемой: из-за большого количества ежедневных заказов запасы тают на глазах, а восполнения их пока не предвидится», — говорится в публикации.

Сообщается, что самая сложная ситуация наблюдается с брендами Sea of Spa и Moroccanoil, поставки продукции которого отменены на неопределенный срок. Производители в Израиле просят подождать стабилизации обстановки в стране.

До этого политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин говорил, что конфликт между Палестиной и Израилем может завершиться большой наземной операцией ЦАХАЛ.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.