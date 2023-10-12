Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Россию прекратились поставки израильской косметики

Shot: в РФ парализованы поставки израильской косметики

close
100%
Shutterstock

Поставки израильской косметики в Россию прекратились, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в отрасли.

По информации Telegram-канала, сейчас запасы крупных торговых сетей в России составляют менее 50% от прежнего ассортимента.

«Почти все крупные сети России, работающие на прямых поставках косметики из Израиля, столкнулись с пока неразрешимой проблемой: из-за большого количества ежедневных заказов запасы тают на глазах, а восполнения их пока не предвидится», — говорится в публикации.

Сообщается, что самая сложная ситуация наблюдается с брендами Sea of Spa и Moroccanoil, поставки продукции которого отменены на неопределенный срок. Производители в Израиле просят подождать стабилизации обстановки в стране.

До этого политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин говорил, что конфликт между Палестиной и Израилем может завершиться большой наземной операцией ЦАХАЛ.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий