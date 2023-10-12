В Госдуме назвали грабежом новую комиссию Wildberries

Маркетплейс Wildberries не имел законных оснований вводить комиссию для покупателей с картами Visa и Mastercard, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он заявил «Газете.Ru», что компания «отжимает деньги у покупателей».

«Я думаю, что Wildberries говорит об эквайринге. Действительно, за обработку платежей по картам банки берут процент. Здесь речь идет не о Visa и Mastercard, не очень понятно, почему это не распространяется на карты UnionPay. Как я могу предположить, и судя по скандалам, Wildberries просто привык развиваться за счет грабежа своих деловых партнеров, за счет ужесточения условий для тех, кто продает товары и тех, кто организует пункты выдачи заказов. Доведя своих партнеров до забастовки весной этого года, Wildberries понял, что он уперся в некоторое сопротивление и дальше наращивать давление по этой линии нельзя. И теперь Wildberries решил перейти в другую сферу. Wildberries решил перейти к отжиманию денег у покупателей», — сказал Делягин.

Депутат предположил, что комиссия в 3% просто служит поводом повысить цены на товары.

«То, что мы имеем — это просто повышение цены под предлогом. Эта комиссия появилась 9 октября? Нет, она была всегда. Так же, как в магазине: мы с вами платим за товар, в цену этого товара зашита комиссия. Но Wildberries обнаружил, что он продает товары дешевле, чем другие маркетплейсы. Это было его конкурентным преимуществом. Это конкурентное преимущество очень долго было сопряжено с тем, что риск купить товар ненадлежащего качества, с моей точки зрения, на Wildberries значительно выше, судя по отзывам людей, чем на других маркетплейсах. Но это компенсирует в глазах покупателя низкой ценой. Теперь Wildberries повышает цену на эти самые 3%», — подчеркнул политик.

Делягин отметил, что комиссия могла бы быть предлогом для того, чтобы перевести покупателей на «патриотичную» систему МИР. Однако политик подчеркнул, что расчеты по «чужим» Visa и Mastercard уже давно локализованы.

«Это полностью локализованные расчеты, они к Visa и Mastercard уже никакого отношения не имеют, кроме логотипа на карточке. Это просто, с моей точки зрения, очередной монопольный грабеж после истории с их абсолютно омерзительным поведением в отношении партнеров весной этого года. Я участвовал в переговорах с ними, я видел, как они себя вели. На их фоне даже самые замшелые профсоюзные деятели выглядят совершенно вменяемыми людьми. Wildberries подтвердил для меня свою репутацию, которую он создал в моих глазах. Этот акт монопольного произвола еще одно подтверждение того, что необходим закон о жестком регулировании деятельности маркетплейсов. Так называемый «Закон Бакальчук», по имени владельца и создательницы Wildberries, которая определенной корпоративной культурой доказала всем, что закон абсолютно необходим, потому что договориться нельзя практически ни о чем», — заключил он.

Комиссию для покупателей с картами Visa и Mastercard в размере 3% Wildberries начал взимать 9 октября, пишут «Ведомости». Маркетплейс объяснил это вознаграждением банку, обрабатывающему платежи.

Расчеты по Visa и Mastercard проводятся через Национальную систему платежных карт (НСПК), которая находится в России.

Ранее пользователи Wildberries пожаловались на «кровавые» отзывы покупателей лезвий.