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Маткапитал на первого ребенка в 2024 году составит 631 тыс. рублей

Министр Котяков: маткапитал на первого ребенка в 2024-м составит 631 тыс. рублей

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сумма материнского капитала за рождение первого ребенка в 2024 году составит 631 тыс. рублей, сообщил глава Министерства труда и соцразвития РФ Антон Котяков, передает ТАСС.

По его словам, маткапитал за рождение второго ребенка составит 834 тыс. рублей.

Министр уточнил, что размер сертификата будет увеличен на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Бюджетом сейчас предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%, отметил глава Минтруда.

В конце августа депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить размер маткапитала на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, а на второго — до 1 млн рублей.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявлял, что маткапитал в России необходимо повышать ежегодно, но он не увеличится до 1 млн рублей в 2024 году из-за сложившихся в стране экономических условий.

Ранее Путин подписал закон о доставке пенсий только «Почтой России».

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